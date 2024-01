China Food, Beverage Aktie: Immer mit der Ruhe

In den vergangenen zwei Wochen wurde China Food And Beverage von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen analysiert, die sich mit diesem Wert befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass China Food And Beverage derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,12 USD, wobei der Kurs der Aktie (0,16284 USD) um +35,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,12 USD, was einer Abweichung von +35,7 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Food And Beverage-Aktie zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index für China Food And Beverage.