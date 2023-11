China Flavors and Fragrances Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Aktienanalyse: China Boton wird neutral eingestuft

Die Analyse von Aktienkursen geht über die harten Faktoren wie Bilanzdaten hinaus und berücksichtigt auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu China Boton neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Technische Analyse: Negatives Rating aus charttechnischer Sicht

Die China Boton-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,17 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,16 HKD, was einem Unterschied von -46,54 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (1,33 HKD) liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Sentiment und Buzz: Stabile Stimmungslage

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich China Boton in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index (RSI): Gemischte Bewertung

Der Relative Strength Index (RSI) der China Boton liegt bei 74,07, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für China Boton hinsichtlich der Stimmung, während die charttechnische Analyse und der RSI zu einer eher negativen Bewertung führen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.