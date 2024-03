China Flavors and Fragrances Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

China Boton: Neutrale Stimmung und technische Analyse

Die Aktie von China Boton wird in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 1,53 HKD, während der Aktienkurs bei 0,97 HKD liegt, was einer Abweichung von -36,6 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 1 HKD, was einer Abweichung von -3 Prozent entspricht und somit als neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses. Der RSI für China Boton liegt derzeit bei 54,29, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 ergibt mit einem Wert von 36 eine neutrale Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält China Boton daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält China Boton von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.