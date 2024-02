China Flavors and Fragrances Aktie: Es geht auch anders!

Der Sentiment und Buzz rund um China Boton lässt sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten. Dabei wird die Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und die Rate der Stimmungsänderung ausgewertet. Die Aktie hat in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird China Boton in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von China Boton bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die China Boton aktuell mit einem Wert von 25 überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Gut" eingestuft. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Die Einstufung auf dieser Basis lautet daher "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnittskurses wird die China Boton derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1,64 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,02 HKD liegt, was einer Abweichung von -37,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -2,86 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".