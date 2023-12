China Flavors and Fragrances Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von China Boton liegt bei 85,19, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 58,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Boton ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden neben Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Internetnutzern bewertet. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Boton blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich also für das langfristige Stimmungsbild eine Einschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Boton-Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend schlecht ist. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,13 HKD liegt (-43,5 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,23 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8,13 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von China Boton als "Schlecht" basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.