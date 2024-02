China First Heavy Industries Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Stimmung der Anleger für China First Heavy Industries hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Grundlage dieses Stimmungsbildes sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China First Heavy Industries eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,32 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 9,15 Prozent entspricht. Auch im Branchenvergleich mit der Branche "Maschinen" liegt die Aktie 10,35 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China First Heavy Industries-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (31,15 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (52,05 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung der Anleger negativ ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotz einer überdurchschnittlichen Rendite in den letzten Jahren und einem neutralen RSI wird die Aktie aufgrund des negativen Anleger-Sentiments insgesamt als "Schlecht" bewertet.