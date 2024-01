China First Heavy Industries Aktie: Was für eine Niederlage!

Die technische Analyse der China First Heavy Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,15 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,81 CNH weicht somit um -10,79 Prozent ab, was als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 2,91 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs ähnlich hoch (-3,44 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die China First Heavy Industries-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt China First Heavy Industries mit einer Rendite von -2,36 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Maschinen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,44 Prozent. Auch hier liegt China First Heavy Industries mit 3,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass China First Heavy Industries momentan überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 85,71 Punkte. Die Aktie wird somit als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 60, was bedeutet, dass hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie damit mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über China First Heavy Industries in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz und die Aktie erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung. Zudem wurde über China First Heavy Industries deutlich mehr diskutiert als normal, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.