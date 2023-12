China First Capital Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Die Anlegerstimmung für China First Capital war in den letzten Tagen laut einer Social Media Diskussion größtenteils neutral. Es gab weder deutlich positive noch negative Reaktionen auf das Unternehmen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als überwiegend neutral eingestuft. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält China First Capital daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

In den letzten Wochen wurde bei China First Capital keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Eine Veränderung tritt auf, wenn es eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China First Capital beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von China First Capital derzeit bei 0,06 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,037 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -38,33 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt eine Differenz von -7,5 Prozent und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse demnach "Schlecht".