China First Capital Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "First Capital":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für China First Capital wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass China First Capital derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbild bei China First Capital hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder in Bezug auf die Stärke der Diskussion noch auf die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz für China First Capital als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der China First Capital derzeit bei 0,06 HKD verzeichnet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 0,037 HKD lag und somit einen Abstand von -38,33 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,04 HKD ergibt sich ein Abstand von -7,5 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Befund.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber China First Capital eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China First Capital daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.