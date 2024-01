China Financial Leasing Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

China Leasing hat bekannt gegeben, dass die Dividende bei 0% liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,89 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von China Leasing als Neutral-Titel einzustufen ist, mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 100. Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt auch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des deutlichen Unterschieds des letzten Schlusskurses von 0,144 HKD zum 200-Tage-Durchschnitt von 0,21 HKD, sowie des letzten Schlusskurses von 0,16 HKD zum 50-Tage-Durchschnitt. Das Anleger-Sentiment zeigt sich neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien gab, und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Leasing beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

