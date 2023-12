China Financial Leasing Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die China Leasing-Aktie wird einer eingehenden technischen Analyse unterzogen. Dabei zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,22 HKD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,154 HKD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 0,16 HKD liegt der letzte Schlusskurs mit -3,75 Prozent in ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die China Leasing-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung, weshalb die China Leasing-Aktie auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die China Leasing-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für die China Leasing-Aktie.

Zusätzlich schüttet China Leasing niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.