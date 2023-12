China Finance Investment Holdings Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die China Finance Investment-Aktie weist derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine nur geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 51,13, was 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 72 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Finance Investment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,08 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (2,62 HKD) weicht somit um -35,78 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (3,07 HKD) liegt der letzte Schlusskurs (-14,66 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Finance Investment-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.