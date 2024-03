China Finance Investment Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

Der Aktienkurs von China Finance Investment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,09 Prozent erzielt, was 37,72 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -14,03 Prozent, und China Finance Investment liegt aktuell 38,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und war in Bezug auf China Finance Investment in den letzten zwei Wochen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei China Finance Investment eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Finance Investment liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 61,29 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.