China Finance Investment Holdings Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch vermehrt positive Diskussionen über China Finance Investment. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf China Finance Investment wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb das Sentiment als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Veränderungen erfahren, was zu einem "Neutral"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -41,56 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (3,97 HKD) mit dem aktuellen Kurs (2,32 HKD) der China Finance Investment-Aktie. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,94 HKD) um -21,09 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte China Finance Investment eine Performance von -45,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -12,27 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -33,02 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -12,99 Prozent hatte, liegt China Finance Investment um 32,29 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.