China Finance Investment Holdings Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Finance Investment-Aktie zeigt einen Wert von 76 für die letzten 7 Tage an, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 68,35, was als neutral eingestuft wird. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Rating für China Finance Investment.

Im Branchenvergleich hat die China Finance Investment-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -45,28 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -32,62 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche dar und eine Unterperformance von 31,93 Prozent im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse weist die China Finance Investment-Aktie eine Abweichung von -44,81 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die China Finance Investment 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,7 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel".