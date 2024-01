China Finance Investment Holdings Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Dividendenrendite von China Finance Investment beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 liegt. Aufgrund dessen haben unsere Analysten dem Unternehmen eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik gegeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bezüglich der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz für China Finance Investment. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie bei 3,82 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,2 HKD deutlich darunter liegt (-42,41 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2,75 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-20 Prozent Abweichung). Daher erhält China Finance Investment in Bezug auf trendfolgende Indikatoren eine schlechte Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgütersektor hat die Aktie von China Finance Investment im letzten Jahr eine Rendite von -45,28 Prozent erzielt, was 32,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -10,33 Prozent, und China Finance Investment liegt derzeit 34,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.