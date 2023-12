China Film Aktie: Das sollte jeder wissen!

China Film hat in den letzten zwei Wochen besonders positive Bewertungen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien erhalten. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft werden. Die Redaktion hat auch genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 9 negative Signale gefunden. Deshalb wird dieser Auswertung eine "Schlecht" Empfehlung zugeordnet. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 83,95 eine schlechte Bewertung für China Film. Der RSI25 beläuft sich auf 60,89, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Aufgrund dieser Werte ergibt sich ein insgesamtes Rating von "Schlecht".

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für China Film hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass China Film mit einem Kurs von 11,63 CNH derzeit 6,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung gegeben, da die Distanz zum GD200 bei -17,58 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.