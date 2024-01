China Film Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der China Film-RSI liegt bei 47,33, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 59,8, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die China Film-Aktie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der China Film-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 14,09 CNH. Der letzte Schlusskurs von 11,7 CNH liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen von 12,46 CNH führt zu einem schlechten Rating. Insgesamt wird die China Film-Aktie also auf Basis der einfachen Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Meinungen, wobei vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem schlechte Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einem schlechten Signal führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die langfristige Stimmung rund um die China Film-Aktie, basierend auf Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet, zeigt eine starke Aktivität und eine positive Änderung der Stimmung. Somit lässt sich eine insgesamt positive Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der China Film-Aktie ableiten.

