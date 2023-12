China Film Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten. Er ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der China Film-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 32. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 43,41 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist China Film weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Film.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die China Film-Aktie liegt bei 14,11 CNH, was eine Abweichung von -8,01 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (12,98 CNH) bedeutet. Auf dieser Basis erhält China Film eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,5 CNH, was einer Abweichung von +3,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird China Film auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über China Film zu beobachten, was zu einem negativen Stimmungsbarometer führt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde über China Film deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Zuletzt stand die Aktie von China Film im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Allerdings zeigen weitergehende Studien und Untersuchungen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher in der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.