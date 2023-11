China Film Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Diskussionen über China Film in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, wovon kein einziges positiv war. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von China Film bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 91,23 Punkten, was darauf hinweist, dass China Film überkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Schlecht" bewertet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Einschätzungen zur Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen erfährt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der China Film-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,09 CNH. Der letzte Schlusskurs weicht um -13,34 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt hingegen eine Nähe zum letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Film-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.