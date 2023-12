China Feihe Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Ford Motor":

Die China Feihe wird derzeit basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4,91 HKD, während der Kurs der Aktie bei 4,3 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,42 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,62 HKD zeigt eine Abweichung von -6,93 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger bei China Feihe in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen beherrschten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine neutrale Bewertung. Die Aktie weist eine durchschnittliche Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Feihe liegt bei 58,97, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,49, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die China Feihe.