China Feihe Aktie: Was für ein Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Für die China Feihe-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 66,23 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für China Feihe nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen und Interaktionen rund um die China Feihe-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Feihe-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,81 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,27 HKD liegt, was einer Abweichung von -11,23 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich eine neutrale Bewertung für China Feihe. Die Diskussionintensität wird als mittelmäßig eingestuft und die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die China Feihe-Aktie sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht derzeit neutral bewertet wird.