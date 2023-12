China Feihe Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die China Feihe-Aktie wird charttechnisch betrachtet und hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,84 HKD. Der letzte Schlusskurs von 4,1 HKD weicht davon um -15,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,58 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-10,48 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der Rate der Stimmungsänderung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 64,29, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 75, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind und der Markt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Feihe beschäftigt.

Insgesamt ergibt sich also für die China Feihe-Aktie aus den verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung.