China Feihe Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Anleger-Sentiment für die China Feihe-Aktie wird als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Sowohl in den sozialen Medien als auch im Meinungsmarkt gab es in den letzten Tagen kein starkes Interesse an positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Feihe-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,81 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,27 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Aktie. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein schlechtes Rating, da auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Feihe. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung, da sie weder übermäßig positiv noch negativ diskutiert wurde.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für China Feihe zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch erhält das Wertpapier auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die China Feihe-Aktie aufgrund des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien sowie des Relative-Stärke-Index insgesamt als neutral bewertet.