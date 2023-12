China Fangda Aktie: Das kann keiner glauben

Die Dividendenrendite von China Fangda liegt derzeit bei 1,06 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Werten aus der Bauprodukte-Branche.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der RSI für China Fangda beträgt 21,43, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 58,59, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Fangda liegt bei 14,45, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Neutral-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien spiegelt wider, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Fangda diskutiert. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" eingeschätzt.