China Fangda Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das chinesische Unternehmen China Fangda wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 14, was im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist China Fangda eine Rendite von 1,06 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,64 % nur leicht niedriger ist und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse der China Fangda-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 18,05 % vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von 11,67 % unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über China Fangda, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, wodurch sich insgesamt ein schlechtes Stimmungsbild ergibt.

Basierend auf diesen Bewertungen zeigt sich, dass China Fangda derzeit weder über- noch unterbewertet ist und daher von Analysten neutral eingestuft wird. Anleger sollten jedoch die Entwicklung des Unternehmens weiterhin aufmerksam verfolgen, um fundierte Anlageentscheidungen treffen zu können.