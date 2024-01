China Fangda Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analysten haben China Fangda auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um China Fangda in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung für China Fangda hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Fangda-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,77 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,57 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass China Fangda derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt wird China Fangda aufgrund dieser Analysepunkte als "Neutral" bewertet.