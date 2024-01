China Fangda Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Fangda-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 53,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für China Fangda aufgrund des RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Fangda beträgt 14, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der China Fangda-Aktie um -6,07 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der China Fangda-Aktie um -10,87 Prozent niedriger. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die China Fangda-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des RSI, des KGV und der einfachen Charttechnik, während die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich führt.