China Fangda Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Anleger-Sentiment für China Fangda bleibt positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Themen in den Gesprächen, was heute zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Fangda bei 14 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche erscheint die Aktie weder über- noch unterbewertet, weshalb sie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 1,06 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von China Fangda ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Fangda-Aktie derzeit als überverkauft angesehen wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.