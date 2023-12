China Fangda Aktie: Grund zur Sorge?

China Fangda hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,87 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -10,71 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Rendite von China Fangda um 10,82 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist China Fangda ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,45 auf, was vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Fangda-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, während der RSI25 bei 61,05 liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist China Fangda eine Rendite von 1,06 Prozent auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser geringen Abweichung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung als Investition.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung für die China Fangda-Aktie.