China Express Airlines Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der China Express Airlines-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,06 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,67 CNH liegt, was einer Abweichung von -15,34 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,35 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 7,67 CNH liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich China Express Airlines ist überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,35 Prozent liegt, was zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die China Express Airlines-Aktie mit einem KGV von 35,97 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher auf Grundlage fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.