China Express Airlines Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Express Airlines beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,32 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält China Express Airlines von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist China Express Airlines ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,97 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung mit deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für China Express Airlines.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China Express Airlines ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI, da der Wert bei 66,07 Punkten liegt und somit darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI bei 68,28 liegt.

Insgesamt erhält das China Express Airlines-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.