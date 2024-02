China Express Airlines Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems AS":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die China Express Airlines wird als neutral eingestuft, so die Analysten nach einer Untersuchung sozialer Plattformen. Die Kommentare und Befunde der Nutzer waren größtenteils neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Neutral".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet, ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35 für China Express Airlines. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Fluggesellschaftsbranche ist das KGV im Durchschnitt 0. Daher wird die Aktie auch in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet China Express Airlines eine Rendite von 0 % aus, was 2,31 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,31 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von China Express Airlines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,2 Prozent erzielt, was 34,44 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen der Fluggesellschaftsbranche beträgt -11,03 Prozent, und China Express Airlines liegt aktuell 43,17 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.