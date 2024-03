China Express Airlines Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Dividendenrendite von China Express Airlines beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,38 Prozent. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von Analysten eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Express Airlines steht derzeit bei 65,66, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 59,41 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) weist China Express Airlines derzeit ein KGV von 35 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" ist dies weder über- noch unterbewertet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment für China Express Airlines war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird China Express Airlines in allen Kategorien mit "Neutral" bewertet.