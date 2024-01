China Evergrande Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in Bezug auf China Evergrande. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis deutet auf eine neutrale Einstufung hin, da die Werte 52,17 bzw. 57,21 Punkte betragen.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Im Anschluss zeigt die technische Analyse, dass die China Evergrande-Aktie sowohl auf der 50- als auch auf der 200-Tage-Durchschnittsbasis als schlecht eingestuft wird. Der aktuelle Schlusskurs liegt deutlich unter den gleitenden Durchschnitten.

Insgesamt erhält China Evergrande daher eine neutrale bis negative Bewertung in Bezug auf die Stimmung in den sozialen Medien, den RSI und die trendfolgenden Indikatoren.