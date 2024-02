China Evergrande Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die China Evergrande-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,93 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,163 HKD um 82,47 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,22 HKD) liegt mit einem Abweichung von -25,91 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Evergrande-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz hat die Aktie von China Evergrande eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung gezeigt. Daher wird sie insgesamt mit einem "Gut"-Wert bewertet.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine insgesamt negative Anleger-Stimmung gegenüber China Evergrande. Die vorherrschenden negativen Themen in den Diskussionen der letzten zwei Wochen führen zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der China Evergrande liegt bei 67,09, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit 69 auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.