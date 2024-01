China Evergrande Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über China Evergrande in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt grünes Licht, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie deshalb ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über China Evergrande diskutiert. Allerdings sind in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen im Fokus der Anleger, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,53 Punkten, was auf eine Überkauftheit von China Evergrande hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI bedeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 64,57, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs der China Evergrande bei 0,198 HKD liegt, während die 200-Tage-Linie bei 0,99 HKD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso liegt der GD50 bei 0,24 HKD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.