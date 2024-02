China Evergrande Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der China Evergrande-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,9 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,163 HKD liegt, was einer Abweichung von -81,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,22 HKD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Evergrande-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (70,27) bestätigt die Überkauftheit der Aktie und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" führt. Allerdings zeigte sich in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes, wodurch die Aktie hier mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen China Evergrande hat sich dagegen reduziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.