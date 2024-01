China Evergrande Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Evergrande-Aktie deutet auf überkaufte Bedingungen hin, wobei der Wert für die letzten 7 Tage bei 86 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu zeigt der RSI für die letzten 25 Tage einen Wert von 60,27, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die China Evergrande-Aktie gemäß dem RSI25 als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über China Evergrande spiegeln insgesamt negative Meinungen wider, sowohl in den Kommentaren als auch in den vorherrschenden Themen in den vergangenen Tagen. Diese Meinungen lassen darauf schließen, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist, vor allem bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie der China Evergrande-Aktie eine negative Entwicklung an, mit einem aktuellen Abstand von -79,81 Prozent zum Aktienkurs. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -13,33 Prozent.

Die Sentiment-Analyse zeigt eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher erhält China Evergrande auf dieser Grundlage ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt lässt die Bewertung basierend auf dem RSI, den Diskussionen in den sozialen Medien, der technischen Analyse und dem Sentiment darauf schließen, dass die China Evergrande-Aktie momentan als "Schlecht" angemessen bewertet wird.