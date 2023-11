China Evergrande Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "China Evergrande Group":

China Evergrande erhält "Schlecht"-Rating aufgrund der Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Der Relative Strength Index zeigt eine Überkauft-Situation, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Die technische Analyse deutet auf eine negative Entwicklung hin, basierend auf der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 und 200 Tage. Die Anlegerstimmung war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was auch durch negative Nachrichten über das Unternehmen unterstützt wird. Insgesamt erhält China Evergrande eine "Schlecht"-Bewertung.