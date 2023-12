China Evergrande Aktie: Was war das denn?

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über China Evergrande in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einem negativen Stimmungsbarometer bei den Marktteilnehmern führte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Anzahl an Diskussionen über China Evergrande und die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger deuten ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über China Evergrande eher neutral diskutiert. An vier Tagen überwog eine positive Stimmung, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält China Evergrande insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse und betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum. Für China Evergrande liegt der RSI bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Evergrande bei 1,14 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,24 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -78,95 Prozent. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von -7,69 Prozent eine negative Entwicklung auf. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".