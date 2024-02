China Evergrande Aktie: Was passiert jetzt?

Die Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild hinsichtlich China Evergrande. In den letzten Tagen herrschte grundsätzlich eine neutrale Stimmung, aber die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Daher wird China Evergrande laut unserer Stimmungsanalyse als "neutral" eingestuft. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt erhält die Aktie daher für den RSI ein "neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der China Evergrande-Aktie am letzten Handelstag deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt lag, was zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt schneidet die Aktie schlecht ab. Somit erhält China Evergrande insgesamt eine "schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was auf eine starke Aktivität im Netz hinweist und zu einer "gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch kaum Änderungen gezeigt, was zu einer Einschätzung als "neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für China Evergrande in diesem Punkt die Einstufung: "gut".