China Evergrande Aktie: Was noch aussteht!

Die Stimmung unter den Anlegern hinsichtlich der China Evergrande-Aktie ist neutral, so das Anleger-Sentiment-Barometer. In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral über das Unternehmen diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation im Vordergrund stand. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Auch der Relative Strength-Index stuft die Aktie als neutral ein. Der RSI7 beträgt 55 und der RSI25 liegt bei 59,91, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der China Evergrande derzeit unter dem 200-Tage-Durchschnittskurs (GD200) liegt, was als negativ eingestuft wird. Zusätzlich befindet sich der Kurs auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt (GD50), was ebenfalls als schlechtes Signal gewertet wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine negative Bewertung für die China Evergrande-Aktie hin. Die Aktivität im Netz war schwach, und die Stimmungsänderung war negativ, was insgesamt zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die China Evergrande-Aktie daher vom Anleger-Sentiment-Barometer, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse als neutral bis schlecht eingestuft. Anleger sollten diese Informationen bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen.