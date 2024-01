China Evergrande Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die China Evergrande wird derzeit auf technischer Analyseebene betrachtet. Mit einem Kurs von 0,219 HKD liegt die Aktie um 8,75 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -79,34 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine charttechnische Bewertung der Aktie als "Schlecht" für beide Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI des China Evergrande liegt bei 61,76 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 57,79 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und der öffentlichen Diskussionen im Internet liefert ebenfalls interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Gut" für die Aktie.

Auch das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur China Evergrande veröffentlicht. Allerdings zeigt sich in den letzten Tagen eine vermehrte Diskussion über negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.