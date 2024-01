China Evergrande Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung rund um die Aktie von China Evergrande in den sozialen Medien verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Dies ergibt sich aus der Analyse der Kommunikationsfrequenz und des Stimmungsbildes. Die 200-Tage-Linie der Aktie liegt derzeit bei 1,03 HKD, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,208 HKD liegt und somit einen Abstand von -79,81 Prozent aufweist. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -13,33 Prozent.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine zunehmend negative Einschätzung und Stimmung bezüglich China Evergrande wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daher wird die Aktie von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 86 auf, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt sich auf 25-Tage-Basis jedoch eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt die RSI-Bewertung zu einem "Schlecht"-Rating für China Evergrande.