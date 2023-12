China Evergrande Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die China Evergrande-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine negative Entwicklung gezeigt, gemessen am gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage. Der Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (60) ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Evergrande.

Die Anleger-Stimmung war in den vergangenen Wochen eher neutral, jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion um die Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was insgesamt zu einem "Gut" Stimmungsbild führt.