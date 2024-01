China Evergrande Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für China Evergrande liegt der RSI7 bei 73,53, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher wird dem Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gegeben. Der RSI25 liegt bei 64,57, was bedeutet, dass China Evergrande weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) für China Evergrande verläuft bei 0,99 HKD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der aktuelle Aktienkurs bei 0,198 HKD liegt und damit einen Abstand von -80 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,24 HKD, was einer Differenz von -17,5 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamteinstufung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über China Evergrande in den letzten Wochen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in den sozialen Medien deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen präsent, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält China Evergrande daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.