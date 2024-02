China Evergrande Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von China Evergrande wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält China Evergrande in diesem Bereich daher die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 63,86 Punkte, was bedeutet, dass China Evergrande momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber China Evergrande eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält China Evergrande von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Evergrande-Aktie in den letzten 200 Handelstagen 0,93 HKD betrug. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,163 HKD, was einem Unterschied von -82,47 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen, dass die Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.