China Evergrande Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten vier Wochen wurden bei China Evergrande keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie derzeit als "neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält China Evergrande daher auf dieser Stufe ein "neutral"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass China Evergrande derzeit mit einem Wert von 95,45 als überkauft betrachtet wird. Daher wird dieses Signal als "schlecht" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "schlechte" Einstufung.

Die technische Analyse basierend auf dem aktuellen Kurs zeigt, dass die China Evergrande-Aktie 80,3 Prozent unter dem GD200 (1,01 HKD) liegt, was als "schlechtes" Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist einen Kurs von 0,24 HKD auf, was einem Abstand von -17,08 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der China Evergrande-Aktie als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber China Evergrande eingestellt waren. Es gab nur einen positiven Tag im Vergleich zu vier negativen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält China Evergrande daher eine "schlechte" Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für China Evergrande als "schlecht" bewertet.