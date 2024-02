China Evergrande Aktie: Jetzt knallt es!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Evergrande in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über China Evergrande unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Evergrande-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für China Evergrande.

Die Diskussionen über China Evergrande in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, und auch die angesprochenen Themen waren überwiegend negativ. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von China Evergrande bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der China Evergrande-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,88 HKD lag. Der letzte Schlusskurs (0,163 HKD) weicht somit um -81,48 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,21 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Evergrande-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.